O lateral-direito brasileiro Daniel Alves não continuará no Barcelona na próxima temporada, como o próprio confirmou nesta quarta-feira em suas redes sociais, se despedindo do clube e dos torcedores do clube catalão.

"Chegou a hora da nossa despedida. Foram mais de oito anos dedicados a esse clube, essas cores e a essa casa... mas como tudo na vida, os anos passam, os caminhos se desviam e as histórias são escritas em algum momento em lugares diferentes", escreveu em sua conta oficial no Instagram.