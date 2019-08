Contratado pela Juventus em uma troca com o Manchester City que envolveu o português João Cancelo, o lateral-direito Danilo admitiu nesta terça-feira que a presença de Cristiano Ronaldo no elenco pesou para que ele decidisse defender a 'Velha Senhora'.

"Conversei com Cristiano antes de vir para a Juventus. A gente brincou, eu disse que queria a camisa 7, mas que não pude escolhê-la porque estava ocupada. Ele foi importante para a minha decisão, me disse que a Juventus é um clube fantástico, como uma família, e me deu as boas-vindas", disse Danilo no Allianz Stadium ao ser apresentado oficialmente na octocampeã italiana.