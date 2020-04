O zagueiro brasileiro David Luiz e outros três jogadores do Arsenal foram flagrados burlando o confinamento obrigatório imposto pelo governo da Inglaterra, segundo publicam nesta quinta-feira diversos veículos de imprensa locais.

O defensor com passagem pela seleção brasileira teria se reunido com o volante suíço Granit Xhaka em um parque. Além disso, o atacante francês Nicolás Pepé foi filmado jogando futebol com amigos no norte de Londres, e o também atacante Alexandre Lacazette foi fotografado enquanto conversava com um manobrista.

A emissora "Sky Sports" e o jornal "The Guardian" apontam que o Arsenal já entrou em contato com os jogadores para discutir os incidentes.

Estes não foram os primeiros casos na Inglaterra, já que o técnico português José Mourinho, do Tottenham, precisou pedir desculpas após ser filmado dando treinamento a um grupo de atletas em um parque, e o meia inglês Jack Grealish, do Aston Villa, se envolveu em acidente de carro.