Nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências na Inglaterra, o Arsenal anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro David Luiz, de 32 anos, que estava no rival Chelsea.

"David tem uma grande experiência, e estou empolgado para voltar a trabalhar com ele. É um jogador muito conhecido, que vai nos dar maior força defensiva", comentou o técnico dos 'Gunners', Unai Emery, que trabalhou com o brasileiro no Paris Saint-Germain.