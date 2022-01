David Neres (C) EFE/Paul Ellis / POOL

O Ajax anunciou nesta sexta-feira a venda do atacante David Neres para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros, mais quatro milhões em variáveis.

"Obrigado, David", escreveu o clube holandês em sua conta verificada no Twitter, além de postar um vídeo dos melhores momentos do brasileiro com a camisa vermelha e branca.