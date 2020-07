O espanhol David Villa afirmou nesta quinta-feira à Agência Efe que são falsas as acusações de abuso sexual feita por uma antiga funcionária do New York City, clube que jogador defendeu entre 2015 e 2018.

"Não entra na minha cabeça que alguém pode pensar isso de mim. Tenho uma trajetória em diferentes clubes e na seleção espanhola, em que trabalhei com mais de mil jogadores, auxiliares, funcionários, muitas mulheres. Nunca ninguém teve uma queixa minha e nunca tive uma queixa de ninguém, em país algum", disse o ex-atacante.