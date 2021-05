A plataforma de streaming DAZN anunciou nesta quarta-feira um acordo com Ronaldo 'Fenômeno' para a produção de três séries originais sobre o ex-jogador, a primeira delas um documentário de seis episódios sobre sua atuação como presidente do Valladolid.

Esta série, chamada "El presidente", cobre o dia a dia do brasileiro como acionista majoritário e presidente do clube em sua primeira temporada completa no cargo, intercalando com vivências da carreira no futebol.