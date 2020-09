O sindicato dos jogadores que atuam na Inglaterra (PFA) anunciou nesta terça-feira a eleição do meia belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, como melhor da temporada no Campeonato Inglês.

A honraria, cujo vencedor é escolhido pelos próprios atletas, coroou o meia de 29 anos, apesar do vice-campeonato dos 'Citizens', que terminaram a Premier League a 18 pontos do campeão Liverpool.