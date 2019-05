O zagueiro Matthijs de Ligt, atualmente cobiçado por vários clubes da Europa, afirmou nesta segunda-feira que sempre sonhou em jogar no Ajax e não descartou continuar na equipe holandesa na próxima temporada.

"Enquanto estiver sob contrato, essa possibilidade (de seguir no Ajax) está aí. Nunca diga nunca. Não sonho com nenhuma equipe além do Ajax, o meu sonho desde pequeno era jogar aqui. Consegui e estou contente com isso", declarou o jogador à rede de televisão pública "NOS".