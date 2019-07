A Juventus confirmou nesta quinta-feira a chegada do zagueiro holandês Matthijs De Ligt, que assinou um contrato válido até 2024, em operação na qual o clube italiano desembolsará 85,5 milhões de euros (cerca de R$ 361 milhões) ao Ajax.

"Juventus comunica que chegou a um acordo com o Ajax para adquirir em definitivo o direito às prestações esportivas do jogador Matthijs De Ligt por 75 milhões de euros pagáveis em cinco parcelas, além de outras despesas de 10,5 milhões. A Juventus assinou com o jogador um contrato de prestação esportiva de cinco anos, até 30 de junho de 2024", informa o comunicado oficial do clube.