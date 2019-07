O zagueiro holandês Matthijs De Ligt, que chegou a Turim nesta terça-feira, passou por exames médicos nesta quarta antes de ser contratado oficialmente pela Juventus, que espera oficializar o negócio ainda hoje.

O defensor de 19 anos teve a companhia de seu representante, Mino Raiola, e da namorada e foi examinado no J Medical, clínica de propriedade do clube italiano. Ele deixou o local às 16h (local, 11h de Brasília) e foi ovacionado por cerca de 100 torcedores, que ganharam autógrafos e lhe pediram a conquista da Liga dos Campeões. "Traga-nos a Champions. Oh, De Ligt, traga-nos a Champions", cantaram alguns deles.