O Japão anunciou nesta sexta-feira os nomes dos 23 convocados para a Copa América - torneio que disputará como país convidado -, uma seleção composta majoritariamente por jovens promessas que estão sendo preparadas para os Jogos Olímpicos de 2020, que serão realizados em Tóquio.

O técnico Hajime Moriyasu optou por incluir 13 estreantes na lista, entre eles Takefusa Kubo, o mais jovem, que completará 18 anos no dia 4 de junho. Apelidado de 'Messi japonês', o atacante já passou pelas categorias de base do Barcelona e hoje joga no FC Tokyo.