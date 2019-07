O volante italiano Daniele De Rossi, desembarcou nesta quinta-feira em Buenos Aires, na Argentina, e foi recepcionado por centenas de torcedores do Boca Juniors, já no aeroporto de Ezeiza.

O perfil do clube no Twitter publicou uma foto do ex-jogador da Roma, com um emoji que representa olhar atento, e a frase "Já está na Argentina", sem dar maiores detalhes.