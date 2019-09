Buenos Aires, 19 set (EFE) -. O Atlético-MG perdeu por 2 a 1 nesta quinta-feira, de virada, para o Colón, em Santa Fé, na Argentina, no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

O Galo saiu na frente do placar no primeiro tempo, em um gol inusitado de Chará, que viu corte feito pela zaga argentina desviar em seu pé e morrer no fundo da rede, mas sofreu a virada no segundo tempo.