GERMANY FORMULA ONE GRAND PRIX:Nuerburg (Germany), 11/10/2020.- British Formula One driver Lewis Hamilton of Mercedes-AMG Petronas wears a face protective mask 'black lives matter' on the grid prior to the 2020 Formula One Eifel Grand Prix at the Nuerburgring race track in Nuerburg, Germany, 11 October 2020. (Fórmula Uno, Alemania) EFE/EPA/Bryn Lennon / Pool