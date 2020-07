Vicente del Bosque, técnico campeão mundial com a Espanha, em 2010, revelou nesta sexta-feira que reviu recentemente os jogos daquela conquista e os da Eurocopa, disputada dois anos depois, e se sentiu orgulhoso do trabalho executado.

"Me dei conta de muitas das coisas que todos os treinadores queremos que sejam feitas bem: pouca distância entre as linhas, como roubávamos a bola, como recuávamos, saímos para o ataque. Talvez, nos faltava alguma profundidade, mas com David Villa solucionávamos muitos dos problemas, porque não chegávamos muitas vezes ao gol", avaliou o comandante.