O argentino Juan Martin del Potro, ex-número 3 no mundo, disse nesta segunda-feira que voltou a treinar em uma quadra de tênis, mas ainda mais ainda vem sentindo desconforto no joelho direito, operado em janeiro.

"Queria lhes dizer que nestes dias voltei a treinar e praticar pouco a pouco na quadra. O joelho ainda me incomoda, por isso estamos testando como ele evolui. Embora não haja datas certas, mais uma vez estou dando tudo de mim para continuar fazendo o que amo. Obrigado pelo amor que sempre me dão", escreveu o campeão do US Open de 2009 no Instagram.