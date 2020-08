A delegação do Liverpool, que está em início de trabalho de pré-temporada em Salzburg, na Áustria, teve pelo menos um caso de infecção pelo novo coronavírus, segundo publica nesta terça-feira o jornal "Kronen Zeitung".

De acordo com o veículo de comunicação, ainda é desconhecida a identidade do contaminado, que estava com o grupo na pequena localidade alpina de Saalfelden, próxima à fronteira com a Alemanha.