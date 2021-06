O atacante francês Ousmane Dembélé, do Barcelona, sofreu uma desinserção do tendão do bíceps no joelho direito e precisará passar por uma cirurgia, informou o departamento médico do clube catalão nesta terça-feira.

Dembélé, que saiu do banco da seleção francesa e jogou alguns minutos contra Alemanha e Hungria na Eurocopa, se lesionou no sgundo jogo, no sábado passado, em Budapeste.