O presidente da Argentina, Alberto Fernández, elogiou a seleção de futebol do país pela conquista do título da Copa América, obtido no último sábado com uma vitória sobre o Brasil por 1 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, mas evitou se juntar aos jogadores campeões devido à pandemia do coronavírus.

"Esses jogadores deram uma alegria imensa ao povo argentino. Eles nos convidaram a ir a Ezeiza (aeroporto), mas um imediatamente disse que não, porque devemos cuidar de nós mesmos. Eu não uso essas coisas para fazer política, não quero que ninguém interprete que alguém quer se apropriar do que tem", declarou o presidente, que não encontrou com a delegação, em entrevista à emissora "Radio 10".