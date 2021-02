Na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes, em Doha, o Palmeiras foi derrotado nesta quinta-feira pelo Al Ahly, do Egito, por 3 a 2 na disputa de pênaltis, após um empate de 0 a 0 no tempo regulamentar, e se despediu do torneio na quarta posição e sem ter marcado nenhum gol.

Esta é a primeira vez que um campeão da Libertadores termina o Mundial no quarto lugar. Até então, todas as equipes representantes da América do Sul tinham garantido pelo menos a terceira posição na competição.