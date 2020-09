O São Paulo retornará à Taça Libertadores nesta quinta-feira desfalcado para enfrentar o River Plate, pela terceira rodada do grupo D, e tentará se beneficiar dos mais de seis meses de inatividade do adversário, já que o Campeonato Argentino ainda não foi retomado.

Os tradicionais times têm três pontos cada em uma chave liderada pela LDU de Quito, que ontem chegou a seus ao derrotar o Binacional no Estádio Nacional, em Lima, deixando o atual campeão peruano na lanterna, também com três pontos e saldo pior que o dos concorrentes.

O técnico Fernando Diniz tem dois desfalques importantes para o duelo com o atual vice-campeão continental, o lateral-direito Daniel Alves, capitão da equipe, que está lesionado, e o atacante Luciano. O jogador de 27 anos marcou quatro gols em oito jogos pelo Tricolor, mas não poderá atuar porque foi expulso contra o Internacional, em março, quando ainda defendia o Grêmio.

Por outro lado, o também atacante Pablo voltou aos treinos após ter se recuperado de um problema na coluna. Ele tem grandes chances de ser titular, mas Diniz não confirmou, abrindo a possibilidade de que Helinho ou Paulinho Boia comece jogando.

O tricampeão da América é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com 18 pontos, dois a menos que o líder Internacional, em dez partidas disputadas. O número de jogos é uma vantagem em relação River, que não entra em campo desde 11 de março, quando goleou o Binacional por 8 a 0, pela Libertadores.

O treinador do time argentino, Marcelo Gallardo, protestou por ter de voltar à competição continental com uma diferença tão grande na preparação física em relação ao adversário, mas antes da viagem para a capital paulista fugiu do assunto.

"Não vamos nos fazer muitas perguntas. Vamos para o Brasil para jogar. Vamos brigar, lutar, não vamos desistir da iniciativa contra o São Paulo", afirmou Gallardo em entrevista coletiva concedida pela internet.

"É difícil de comparar, mas o São Paulo não é culpado por ter mais sessões de treinamento e jogos. Vamos competir nas condições em que estamos, há um desejo de jogar. Vamos com o desejo de ser ativos e, desse ponto de vista, faremos o nosso melhor", completou o técnico, que não poderá contar com o atacante Lucas Pratto, machucado, nem com o lateral Milton Casco, que deu positivo para coronavírus.

Prováveis escalações:.

Sao Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Igor Gomes e Hernanes; Vitor Bueno e Pablo (ou Paulinho Boia). Técnico: Fernando Diniz.

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Angileri; Pérez, Álvarez, Fernández e De la Cruz; Suárez e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai), auxiliados pelos compatriotas Richard Trinidad e Nicolás Taran.

Estádio do Morumbi, em São Paulo. EFE

cm/dr