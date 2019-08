O atacante Lionel Messi, que ficou fora dos dois primeiros jogos do Barcelona no Campeonato Espanhol devido a uma lesão na panturrilha direita, voltou a trabalhar à parte nesta segunda-feira, no centro de treinamentos do clube catalão, na expectativa para ser liberado para enfrentar o Osasuna em Pamplona no próximo sábado.

Messi não pôde atuar na derrota para o Athletic Bilbao por 1 a 0 no último dia 16, no San Mamés, nem na vitória sobre o Betis por 5 a 2, neste domingo, no Camp Nou, devido a um problema no músculo sóleo da perna direita.