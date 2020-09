Um tribunal de Las Palmas, na Espanha, colocou nesta terça-feira em liberdade provisória o lateral-esquerdo Jonathan Silva, que havia sido detido por supostamente agredir a esposa.

Recém-emprestado ao Las Palmas pelo Almería, da segunda divisão do Campeonato Espanhol, o brasileiro compareceu nesta manhã ao Tribunal de Violência contra a Mulher da capital de Gran Canaria, uma das Ilhas Canárias, após ser detido pela polícia, confirmaram à Agência Efe fontes judiciais.

Em comunicado oficial, o Las Palmas afirmou que a companheira do jogador "não apresentou denúncia" após Jonathan Silva ser detido pelos agentes.

O clube destaca que "condena e rechaça energicamente qualquer tipo de violência e, certamente, a de gênero", e acrescenta que a detenção do jogador ocorreu "como consequência de fatos que afetam sua vida privada e em nenhum caso se relacionam com a atividade esportiva do jogador nem com a do Las Palmas".

No mesmo comunicado, a entidade informa que o tribunal colocou o jogador em liberdade "e ditará a sentença nos próximos dias".