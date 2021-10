6 out 2021

EFE Sevilla (Espanha) 6 out 2021

O zagueiro brasileiro Diego Carlos, do Sevilla. EFE/Friedemann Vogel

O zagueiro brasileiro Diego Carlos falou nesta quarta-feira sobre o fato de ter chegado a 100 jogos com a camisa do Sevilla, durante a derrota sofrida no último domingo para o Granada por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

"É um momento histórico para mim, que ficará marcado para toda a minha vida. Os 100 jogos são importantes e gratificantes, mas fico com a história vivida dentro do clube, e não com esse último jogo em que alcancei a marca"