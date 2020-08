Com dois gols de cabeça do centroavante holandês Luuk De Jong e um golaço de bicicleta do zagueiro brasileiro Diego Carlos, o Sevilla venceu a Inter de Milão por 3 a 2 nesta sexta-feira, em Colônia, na Alemanha, e conquistou o título da Liga Europa pela sexta vez.

A equipe espanhola faturou a taça em 2005 e 2006, quando a segunda competição interclubes mais importante do Velho Continente era chamada de Copa da Uefa. Com o nome atual, estabeleceu-se como a maior vencedora do torneio, com as conquistas em 2014, 2015, 2016 e, agora, 2020.