O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa publicou nesta quarta-feira uma carta de despedida do Atlético de Madrid, um dia depois do anúncio da rescisão do contrato com o clube, que iria até o meio do ano que vem.

"Quero agradecer a todos 'los atléticos', mas acho que chegou meu momento. Tanto para mim, como para o clube, era o melhor que podia acontecer. Acho que esse era o melhor momento para ambos", disse o jogador, que nasceu em Lagarto, no Sergipe.