O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, do Atlético de Madrid, sofreu entorse de grau II no ligamento lateral externo do tornozelo esquerdo, durante a derrota do Atlético de Madrid para o Beitar Jerusalém, em amistoso disputado em Israel, segundo clube divulgou nesta quarta-feira.

O jogador foi submetido a exames ainda na cidade onde aconteceu a partida. No desembarque em Madri, o camisa 19 foi avaliado mais profundamente pelos médicos dos 'Colchoneros', que descartaram qualquer fratura ou lesão mais grave.