O atacante Diego Costa, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda há duas semanas, voltou a treinar com o elenco do Atlético de Madrid nesta segunda-feira e tem chances de ficar à disposição do técnico Diego Simeone para o jogo contra o Eibar, no próximo domingo, no Wanda Metropolitano, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

O brasileiro naturalizado espanhol não entre em campo em uma partida oficial desde o dia 7 de abril, quando foi expulso na vitória do Atlético sobre o Barcelona por 2 a 0, também por 'La Liga'.