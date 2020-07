O diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, confirmou nesta segunda-feira, antes do jogo contra a Lazio, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, que o atacante Cristiano Ronaldo e o técnico Maurizio Sarri continuarão no clube na próxima temporada.

"Sem dúvida, Sarri será o treinador da Juventus no próximo ano. E o mesmo vale para Cristiano, que está super convencido de ficar conosco", disse Paratici à emissora de televisão italiana "Sky Sport".