O diretor executivo do Milan, o sul-africano Ivan Gazidis, foi diagnosticado com um carcinoma de garganta do qual, segundo uma série de exames realizados, o dirigente poderá se "recuperar completamente", informou o clube em comunicado oficial.

"O Milan informa aos seguidores e acionistas que o nosso diretor executivo, Ivan Gazidis, foi diagnosticado com um carcinoma de garganta. Após uma série de exames clínicos, realizados com rapidez, os médicos preveem que ele se recuperará completamente. Ivan continuará operacional durante o tratamento necessário em clínicas especializadas, com total apoio do clube", diz a nota.