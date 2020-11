O diretor jurídico da Fifa, Emilio García Silvero, admitiu ter ficado satisfeito nesta quarta-feira com a sequência das competições e com as normas estipuladas pela entidade durante a pandemia da Covid-19, durante participação no fórum virtual World Football Summit.

"A Fifa criou um grupo de trabalho com a FIFPro (sindicato de jogadores), clubes, ligas e confederações, para adotar regras e ajudar a todos. Olhando para trás e vendo agora o resultado destas medidas, todos estamos felizes", indicou o dirigente.