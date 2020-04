Mori propõe que haja apenas uma única Cerimônia de Abertura, no dia 23 de julho, e uma de Encerramento geral, em 5 de setembro. EFE/Arquivo

O presidente do comitê local dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, que acontecerão no próximo ano em Tóquio, no Japão, propôs o cancelamento de dois atos simbólicos para reduzir gastos relativos aos eventos poliesportivos, adiados por causa da pandemia da Covid-19.

Em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal "Nikkan Sports", Yoshiro Mori sugeriu que não fossem realizadas a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos, assim como a Cerimônia de Abertura dos Paralímpicos.