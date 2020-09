O presidente do conselho de administração do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummennigge, confirmou que o meia Thiago Alcântara será negociado com o Liverpool, após sete temporadas no clube alemão.

"Posso confirmar que o Bayern chegou nesta manhã a um acordo com o Liverpool. Por um lado, lamento que um grande jogador nos deixei. Por outro, um desejo de Thiago era tentar algo novo nos últimos anos da carreira. Após longas discussões, decidimos satisfazer esse desejo, comentou o dirigente ao jornal "Bild".