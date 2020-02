O espanhol Ferrán Soriano, CEO do Manchester City. EFE/LYNNE CAMERON

O espanhol Ferrán Soriano, CEO do Manchester City, garantiu nesta quarta-feira que as alegações da Uefa para tirar o time das competições continentais pelas duas próximas temporadas são falsas.

Na semana passada, além do banimento de torneios como a Liga dos Campeões, em 2020-2021 e 2021-2022, os 'Citizens' ainda terão que pagar 30 milhões de euros (R$ 141,5 milhões), por causa do descumprimento do Fair Play Financeiro da entidade.