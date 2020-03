O espanhol Pere Miró, diretor-geral adjunto do Comitê Olímpico Internacional (COI), admitiu nesta quarta-feira que é possível a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, em datas semelhantes as que estavam previstas para este ano.

"É um dos pontos que já estamos começando a estudar comos organizadores e com as federações internacionais. Não seria surpresa se fossem datas parecidas", explicou o dirigente, em entrevista à emissora espanhola de televisão "RAC1".

Os Jogos de Tóquio, que foram adiados ontem, a partir de acordo entre o governo do Japão e o COI, seriam disputados entre 24 de julho e 9 de agosto deste ano. O atraso aconteceu em decorrência da pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 19 mil pessoas, segundo dados oficiais.

"Todos estão de acordo que esta era a única solução viável, mas tinhamos que estar todos com 100% de certeza", admitiu Miro, que revelou não ter chegado ao Comitê Olímpico Internacional qualquer queixa sobre a decisão.

ADIAMENTO DOS JOGOS

Mais cedo, em entrevista coletiva, o presidente do COI, Thomas Bach, revelou que as conversas até o anúncio do adiamento duraram cerca de 24 horas e que entre as possibilidades avaliadas para os Jogos de Tóquio estava o cancelamento da realização.

"Desde o início, contudo, ficou claro que a suspensão não era algo que o COI apoiaria de qualquer maneira, porque nossa missão é permitir que os sonhos dos atletas se tornem realidade", disse o dirigente, por meio de videoconferência.

Bach explicou que a ideia do órgão é anunciar o mais rápido possível as novas datas para o evento poliesportivo e sustentou que acontecerá entre junho e setembro de 2021, no período do verão no hemisfério norte. EFE

gmh/bg