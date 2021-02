O secretário-geral da Concacaf, Phillipe Moggio, garantiu nesta terça-feira, no fórum Soccerex, que está acontecendo de maneira virtual, que é possível organizar uma competição de futebol com lucros, embora não seja possível contar com receitas de bilheteria, por causa da pandemia da Covid-19.

"Para um organizador de eventos, as fontes de renda incluem meios de comunicação, televisão, patrocínios. Se você tem que mitigar o aspecto da bilheteria, tem que ver como executar a competição para reduzir custos de mover as equipes, pelo fechamento dos estádios. Esta é a planificação que temos, mas é possível fazer um evento como lucro, mesmo que não possamos cobrar pelas entradas", avaliou o dirigente.

Moggio terá pela frente a organização da Copa Ouro, principal torneio de seleções da Concacaf, por isso, admitiu que são avaliados "vários cenários", em função da evolução da pandemia da Covid-19.

"Estamos muito atentos às regulações, para nos adaptarmos da melhor forma possível", explicou o mandatário.

O dirigente participou de uma mesa redonda do Soccerex sobre a organização de competições, com representantes da federação de futebol dos Estados Unidos, da Inglaterra e de estádios, como a Johann Cruyff Arena, em Amsterdã, e Puskas Arena, em Budapeste.

No encontro, Moggio considerou que a chave para o período da pandemia é ser adaptável e ter planos de contingência já traçados.

Torneios como as Eliminatórias para a Copa do Mundo são mais difíceis, porque temos só dez dias para a disputa de todos os jogos de uma janela, e disponibilizar novas datas é complicado, explicou.

O responsável pela coordenação de torneios da federação inglesa (The FA), Chris Bryant, advertiu que a situação atual levanta muitas dúvidas, sob como gerir elementos habituais dos campeonatos, como a porcentagem de público presente, o distanciamento social, as zonas de hospitalidade os voluntários.

O dirigente lembro que tudo isso está sendo levado em conta por exemplo, para a utilização do Estádio de Wembley, em Londres, na final da Eurocopa, que será realizada neste ano.

"Se a pandemia melhorar, irão caindo as restrições, mas tudo aponto para uma Eurocopa muito diferente da que planejamos", explicou o dirigente inglês, que apontou, inclusive, para um aumento no custo de manutenção do tradicional palco, devido os dispositivos sanitários necessários, com ou sem público.

A Puskas Arena, por sua vez, sediou um teste para a Eurocopa, com a presença de 15,5 mil pessoas presentes nas arquibancadas durante a Supercopa disputada entre Bayern de Munique e Sevilla, em setembro do ano passado.

"Tivemos apenas três meses para preparar a arena, e foi crucial a coordenação com o governo local e nacional. Creio que fizemos tudo bem, e conseguimos que estivessem seguros", disse Balázs Makray, diretor de Relações Internacionais do estádio que leva o nome do ex-jogador Férenc Puskas.

Já o responsável pela área internacional da Johann Cruyff Arena, Sander Van Stiphout, indicou que a situação obrigou a busca por tecnologias para gerir as medidas sanitárias, como a instalação de câmaras que verificam a manutenção de distanciamento social entre os torcedores, ou aparato para a verificação de ingressos sem contato.

"As medidas sanitárias foram mantidas, e agora nossa análise riscos mudou totalmente. O risco de uma pandemia era algo subestimado até agora, e isso te faz pensar que outros riscos existem que não vemos agora", indicou o holandês.

Já a diretora de eventos da US Soccer, a federação de futebol dos Estados Unidos, Amy Hopfinger, admitiu que a pandemia mudou a programação das entidades, que buscavam sempre antecipar ao máximo a organização das competições.

"Antes, queríamos anunciar tudo o mais cedo que podíamos, e agora esperamos até o último minuto, para garantir que poderemos fazer o que planejamos", contou a dirigente no Soccerex.