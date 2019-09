Com o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, cada vez mais próximo do hexacampeonato, o Mundial de Fórmula 1 tem como grande atração para o Grande Prêmio de Singapura, neste fim de semana, a disputa interna da Ferrari, depois que o monegasco Charles Leclerc emendou uma sequência de duas vitórias e ultrapassou o alemão Sebastian Vettel na tabela de classificação.

Hamilton lidera a temporada com 284 pontos, 63 a mais que o seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, segundo colocado. A terceira posição é do holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 185 pontos.