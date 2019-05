Jogador do Cerro Porteño em foto de maio. EFE/Federico Anfitti

Uma pessoa foi morta e outra ferida à bala neste domingo nos distúrbios registrados na parte de fora do estádio onde era disputada a partida entre Cerro Porteño e Sol de América, na cidade de Villa Elisa (Grande Assunção), pela última rodada do Torneio Apertura do Campeonato Paraguaio de futebol.

Os distúrbios, causados por diferentes facções radicais da torcida do 'Ciclone', terminou, além disso, com a detenção de 11 pessoas, segundo informou a imprensa local.