O sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial masculino de tênis, venceu neste sábado o belga David Goffin e se garantiu na final do ATP 500 de Tóquio, no Japão, em que terá pela frente o australiano John Millman.

O atual número 1 do mundo, que participa pela primeira vez do torneio, avançou com vitória sobre o campeão de 2017 e 15º colocado da classificação do circuito, por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em partida que durou uma hora e 29 minutos.