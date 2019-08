O tenista sérvio Novak Djokovic começou nesta terça-feira a defesa do título do Masters 1000 de Cincinnati com uma vitória sem grandes sustos sobre o americano Sam Querrey por 7-5 e 6-1 pela segunda rodada do torneio.

Djokovic precisou de apenas 1 hora e 18 minutos para fechar a partida e avançar à terceira rodada, na qual terá como adversário o vencedor do duelo entre outro americano, John Isner, e o espanhol Pablo Carreño, que se esnfrentarão ainda hoje.