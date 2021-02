O sérvio Novak Djokovic passou sem sustos nesta quinta-feira pelo russo Aslan Karatsev, tenista que iniciou campanha ainda no qualifying, e se garantiu na final do Aberto da Austrália pela nona vez na carreira.

O número 1 do mundo passou pelo adversário por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em uma hora e 53 minutos de partida, e ficará no aguardo do vencedor do duelo entre o também russo Daniil Medvedev e o grego Stefanos Tsitsipas, cabeças de chave quatro e cinco do torneio, respectivamente.