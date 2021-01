Após ter recebido uma série de críticas, o tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking da ATP, disse nesta quinta-feira que a carta que enviou ao diretor do Aberto da Austrália, Craig Tiley, com uma série de exigências foi mal interpretada

O heptacampeão do primeiro Grand Slam do ano se dirigiu a alguns de seus colegas de circuito em um grupo Whatsapp para coletar reclamações sobre o severo isolamento ao qual estão sendo submetidos antes do torneio e transmiti-las na forma de uma lista com sugestões a Tiley.