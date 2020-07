O sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do ranking masculino de tênis, afirmou, em entrevista publicada nesta quarta-feira, que se sente perseguido depois da organização do Adria Tour, em que houve vários casos de infecção pelo novo coronavírus, e colocou em dúvida a participação no US Open.

"Só vejo críticas muito maldosas. Acho que há algo mais por trás delas, como se houvesse uma agenda, como se fosse uma caça às bruxas. Alguém tem que cair, alguém com nome precisa ser o maior culpado de tudo", afirmou o tenista ao jornal sérvio "Sportski zurnal".