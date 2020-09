O sérvio Novak Djokovic, primeiro cabeça de chave, e o alemão Alexander Zverev, quinto, perderam um set cada, mas venceram seus jogos nesta quarta-feira e se classificaram para a terceira rodada do US Open, enquanto nas chaves de duplas o Brasil teve três representantes em quadra, com duas vitórias e uma derrota.

Favorito ao que seria seu quarto título do Grand Slam americano, Djokovic enfrentou o britânico Kyle Edmund e levou a melhor por 3 a 1 de virada, com parciais de 6-7(5), 6-3, 6-4 e 6-2, em três horas e 13 minutos de partida.