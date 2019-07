O sérvio Novak Djokovic encontrou pouca resistência contra o belga David Goffin, a quem superou com direito a um "pneu" no segundo set, e se classificou pela décima vez na carreira para as semifinais de Wimbledon, fase na qual enfrentará o espanhol Roberto Bautista Agut.

Primeiro cabeça de chave e atual campeão, Djokovic bateu Goffin por 3 a 0, com parciais de 6-4, 6-0 e 6-2, em apenas uma hora e 57 minutos, e igualou o número de semifinais da grama londrina do alemão Boris Becker, seu ex-treinador, e os britânicos Arthur Gore e Herbert Lawford. Apenas o americano Jimmy Connors, com 11, e o suíço Roger Federer, com 12, podendo chegar a 13 ainda hoje, estão à frente.