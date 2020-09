O sérbio Novak Djokovic, número um do ranking mundial, estreou em Roland Garros nesta terça-feira, com uma vitória tranquila, por 3 sets a 0, sobre o jovem sueco Mikael Ymer, de 22 anos.

Na primeira partida em um Grand Slam desde que foi desclassificado do US Open, Djokovic despachou o rival com parciais de 6-0, 6-2 e 6-3, em uma hora e 38 minutos.