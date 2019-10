O sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do ranking mundial de tênis, conquistou neste domingo o título do ATP 500 de Tóquio, no Japão, ao passar pelo australiano John Millman, que havia iniciado a disputa no torneio ainda no qualifying.

O melhor tenista da atualidade passou pelo adversário, atual 80º colocado na classificação do circuito, por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2. A partida teve duração de uma hora e nove minutos.