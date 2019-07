O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo e defensor do título em Wimbledon, derrotou o espanhol Roberto Bautista nesta sexta-feira e se classificou para a final do Grand Slam londrino, na qual enfrentará no domingo o vencedor do duelo entre o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer.

Esta será a sexta final de Wimbledon da carreira de Djokovic, a segunda consecutiva. Com o feito, o sérvio se iguala ao sueco Björn Borg, ao americano Jimmy Connors e ao australiano Rod Laver, que inclusive assistiu à partida de um camarote na quadra central.