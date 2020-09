O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, venceu neste domingo o norueguês Casper Ruud, por 2 sets a 0, e se classificou para a final do Masters 1.000 de Roma, na qual buscará seu quinto título no Foro Itálico.

Na decisão do torneio pela décima vez na carreira, Djokovic enfrentará na segunda-feira o vencedor do duelo entre o argentino Diego Schwartzman e o canadense Denis Shapovalov.